Trigoria: il sabato di allenamento sotto gli occhi di Tommasi. Ranieri: "Bravi, bravi, bravi, sempre attivi" (FOTO e VIDEO)

Nella settimana della sosta per le Nazionali, la Roma continua ad allenarsi sotto la guida di Claudio Ranieri. Per il neotecnico giallorosso è la terza seduta insieme a ciò che resta della squadra. In attesa del ritorno dei calciatori partiti con le proprie Nazionali, infatti, il tecnico di testaccio sta lavorando con molti ragazzi della Primavera. Ospite speciale della seduta a Trigoria, Damiano Tommasi venuto in visita al centro sportivo "Fulvio Bernardini".

Sabato in campo per i giallorossi, con un ospite speciale... ??#ASRoma pic.twitter.com/Sd41Id4KRc — AS Roma (@OfficialASRoma) November 16, 2024