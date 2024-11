Totti: "Un mio ritorno? Sarà Ranieri a decidere, non ci siamo sentiti"

SKY SPORT - Da Dubai, dove è impegnato per le finali del World Legends Padel Tour, Francesco Totti ha detto la sua sulla Roma di Ranieri e un suo possibile ritorno in giallorosso. Le sue parole:

Come sta la tua Roma?

"Piano piano penso che ci risolleveremo. Ieri ha fatto una buona prestazione, una bella partita a Londra. Spero che possa ritornare la grande Roma che tutti noi ci aspettiamo".

Secondo te Ranieri è l'uomo giusto?

"Io penso che tutti sappiamo l'importanza di questo uomo, di questo allenatore. Levando il fatto che è romano, romanista, ma è uno dei pochi che riesce a trasmettere tante cose positive. Perciò sono contento che lui sia tornato sulla panchina della Roma".

È forse anche il primo che ha riaperto la possibilità per te di tornare a Roma, non l'ha escluso almeno.

"Non lo so, è una domanda che gli hanno fatto e lui ha risposto tranquillamente. È normale che poi lui sarà il nuovo dirigente della Roma al prossimo anno, da quello che ho letto. Avrà voce in capitolo e deciderà lui chi chiamare e come gestire bene la situazione".

Vi siete sentiti?

"No, ancora no".

Invece Daniele De Rossi proprio 48 ore fa, forse già lo immaginavi, ha detto che sei stato il giocatore più forte e anche più affascinante con cui hai giocato perché emanavi una luce e una leadership silenziosa. Era così?

"Diciamo che gioco solo con la Roma, perciò era più semplice per lui fare questa battuta. Ringrazio anche perché con Daniele abbiamo una stima, una conoscenza diversa da tanti altri, perciò era normale che parlasse in questo modo. E lui invece il giocatore più forte con cui hai giocato tu? Diciamo che sono due ruoli diversi, però è stato uno dei più grandi giocatori della Roma".

Tornerai nel mondo del calcio?

"Non lo so, vediamo, abbiamo tempo".

L'ex capitano giallorosso ha parlato anche della possibile candidatura di Del Piero come presidente della Figc. Le sue parole : "Vedrei bene Del Piero come presidente della Federcalcio" ha detto in esclusiva a Sportmediaset. E secondo l'ex calciatore chi lo conosce bene appoggerebbe di certo la sua candidatura. Sappiamo tutti che è personaggio significativo, vediamo cosa succederà. Sono contento per lui se dovesse decidere di fare questo importante passo. Naturalmente mi piacerebbe che figure che capiscono di calcio entrino a far parte di istituzioni così rilevanti. Alex può fare tutto perché è un personaggio importante e pulito. Sarà lui a decidere e noi aspetteremo. Il mio voto naturalmente c'è senza nulla togliere a chi occupa quel posto in questo momento"

(sportmediaset.it)

