Tottenham-Roma: il fantastico "Roma, Roma, Roma" dei tifosi giallorossi in trasferta (VIDEO)

Al Tottenham Hotspur Stadium sta andando in scena il match di Europa League tra Tottenham e Roma. Come di consueto prima dell'inizio di ogni partita giocata in trasferta, i tifosi giallorossi non rinunciano mai a cantare il favoloso inno di Antonello Venditti "Roma, Roma, Roma". Tanta la carica di chi è arrivato da Londra per supportare la squadra di Claudio Ranieri.