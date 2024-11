“Tieni in gioco la vita”: seconda edizione della campagna del Club per uno stile di guida sicuro e responsabile (FOTO)

L'AS Roma rinnova l’impegno con Automobile Club Roma e Toyota, per la promozione di uno stile di guida sicuro e responsabile tra i giovani della Capitale. Dopo il successo della prima edizione a marzo 2024, ha preso il via lo scorso 12 novembre il secondo corso teorico e pratico rivolto ad altri tre istituti della città, per cercare di contrastare il drammatico bilancio di vittime di incidenti stradali che avvengono ogni anno nelle strade della Capitale. Gli studenti delle scuole IIS Giorgi-Woolf, ITIS Galileo Galilei e ITC Vincenzo Arangio Ruiz, insieme con i ragazzi e le ragazze delle due formazioni Primavera giallorosse in qualità di testimonial credibili e amplificatori del messaggio della sicurezza, hanno assistito a lezioni teoriche interattive per un corretto stile di guida presso la Sala Consiliare messa gentilmente a disposizione dal IX Municipio.

Dopo la teoria, prove di guida in sicurezza grazie al coordinamento dei formatori ACI Ready2Go e alla disponibilità di Toyota e KINTO (Mobility Service Provider della AS Roma) che hanno fornito 4 vetture adatte per la guida di giovani neopatentati. Oltre al docente Valerio Vella, Responsabile ACI Ready2Go, era presente anche Luca Valdiserri, padre del diciottenne Francesco che fu travolto e ucciso da un’auto fuori controllo in un incidente avvenuto ad ottobre 2022 mentre passeggiava con gli amici sul marciapiede di Via Cristoforo Colombo, che ha portato la sua testimonianza di giornalista e soprattutto di padre di una vittima della strada.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS