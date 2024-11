"The Best FIFA Women's 11": Giugliano e Kumagai tra le candidate

Grande traguardo per Manuela Giugliano e Saki Kumagai, giocatrici della Roma Femminile di Alessandro Spugna. Le due giallorosse rientrano infatti tra le candidate al premio "The Best FIFA Women's 11": entrambe le calciatrici figurano nella nomination tra le centrocampiste e ora a decidere le vincitrici sarà la votazione.

Tutte le centrocampiste candidate al "The Best FIFA Women's 11"

Teresa Abelleira (Spagna), Real Madrid

(Spagna), Real Madrid Laia Aleixandri (Spagna), Manchester City

(Spagna), Manchester City Aitana Bonmati (Spagna), Barcellona

(Spagna), Barcellona Jule Brand (Germania), Wolfsburg

(Germania), Wolfsburg Sam Coffey (USA), Portland Thorns

(USA), Portland Thorns Erin Cuthbert (Scozia), Chelsea

(Scozia), Chelsea Kenza Dali (Francia), Aston Villa

(Francia), Aston Villa Damaris Egurrola (Olanda), Lione

(Olanda), Lione Jessie Fleming (Canada), Chelsea/Portland Thorns

(Canada), Chelsea/Portland Thorns Grace Geyoro (Francia), PSG

(Francia), PSG Manuela Giugliano (Italia), Roma

Patricia Guijarro (Spagna), Barcellona

(Spagna), Barcellona Yui Hasegawa (Giappone), Manchester City

(Giappone), Manchester City Lindsey Horan (USA), Lione

(USA), Lione Saki Kumagai (Giappone), Roma

Sjoeke Nüsken (Germania), Chelsea

(Germania), Chelsea Gabrielle Jordão Portilho (Brasile), Corinthians

(Brasile), Corinthians Quinn (Canada), Seattle Reign

(Canada), Seattle Reign Guro Reiten (Norvegia), Chelsea

(Norvegia), Chelsea Sandie Toletti (Francia), Real Madrid

(Francia), Real Madrid Keira Walsh (Inghilterra), Barcellona

(Inghilterra), Barcellona Daniëlle van de Donk (Olanda), Lione

(fifa.com)

