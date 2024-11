"The Best FIFA Men's 11": Hummels e Dovbyk tra i candidati

Grande traguardo per Mats Hummels e Artem Dovbyk. Dopo essere stati inseriti nella classifica del Pallone d'Oro, i due giallorossi rientrano anche tra i candidati al premio "The Best FIFA Men's 11": sia il difensore centrale tedesco sia il centravanti ucraino figurano nella nomination e ora a decidere i vincitori sarà la votazione.

Tutti i difensori candidati al "The Best FIFA Men's 11"

Manuel Akanji (Svizzera), Manchester City

(Svizzera), Manchester City Alessandro Bastoni (Italia), Inter

(Italia), Inter Gleison Bremer (Brasile), Juventus

(Brasile), Juventus Liberato Cacace (Nuova Zelanda), Empoli

(Nuova Zelanda), Empoli Daniel Carvajal (Spagna), Real Madrid

(Spagna), Real Madrid Dante (Brasile), Nizza

(Brasile), Nizza Alphonso Davies (Canada), Bayern Monaco

(Canada), Bayern Monaco Ruben Dias (Portogallo), Manchester City

(Portogallo), Manchester City Federico Dimarco (Italia), Inter

(Italia), Inter Jeremie Frimpong (Olanda), Bayer Leverkusen

(Olanda), Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo (Spagna), Bayer Leverkusen

(Spagna), Bayer Leverkusen Achraf Hakimi (Marocco), PSG

(Marocco), PSG Mats Hummels (Germania), B.Dortmund/Roma

Alistair Johnston (Canada), Celtic

(Canada), Celtic Aymeric Laporte (Spagna), Manchester City/Al-Nassr

(Spagna), Manchester City/Al-Nassr Gabriel Magalhães (Brasile), Arsenal

(Brasile), Arsenal Nicolas Otamendi (Argentina), Benfica

(Argentina), Benfica Antonio Rudiger (Germania), Real Madrid

(Germania), Real Madrid William Saliba (Francia), Arsenal

(Francia), Arsenal Jonathan Tah (Germania), Bayer Leverkusen

(Germania), Bayer Leverkusen William Troost-Ekong (Nigeria), Paok/Al-Kholood

Tutti gli attaccanti candidati al "The Best FIFA Men's 11"

Akram Afif (Qatar), Al-Sadd

(Qatar), Al-Sadd Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Marsiglia/Al-Qadisiya

(Gabon), Marsiglia/Al-Qadisiya Germán Cano (Argentina), Fluminense

(Argentina), Fluminense Artem Dovbyk (Ucraina), Girona/Roma

Viktor Gyokeres (Svezia), Sporting CP

(Svezia), Sporting CP Erling Haaland (Norvegia), Manchester City

(Norvegia), Manchester City Harry Kane (Inghilterra), Bayern Monaco

(Inghilterra), Bayern Monaco Ademola Lookman (Nigeria), Atalanta

(Nigeria), Atalanta Lautaro Martinez (Argentina), Inter

(Argentina), Inter Kylian Mbappé (Francia), PSG/Real Madrid

(Francia), PSG/Real Madrid Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

(Argentina), Inter Miami Jamal Musiala (Germania), Bayern Monaco

(Germania), Bayern Monaco Soufiane Rahimi (Marocco), Al-Ain

(Marocco), Al-Ain Rodrygo (Brasile), Real Madrid

(Brasile), Real Madrid Cristiano Ronaldo (Portogallo), Al-Nassr

(Portogallo), Al-Nassr Salomon Rondon (Colombia), River Plata/Pachuca

(Colombia), River Plata/Pachuca Bukayo Saka (Inghilterra), Arsenal

(Inghilterra), Arsenal Luis Suarez (Uruguay), Inter Miami

(Uruguay), Inter Miami Vinicius JR (Brasile), Real Madrid

(Brasile), Real Madrid Ollie Watkins (Inghilterra), Aston Villa

(Inghilterra), Aston Villa Nico Williams (Spagna), Athletic Club

(Spagna), Athletic Club Lamine Yamal (Spagna), Barcellona

(fifa.com)

