Rosella Sensi verso i Friedkin: “Un presidente deve assumersi le proprie responsabilità”

RAI 2 – Rosella Sensi, ex presidente della Roma ed attuale sindaco di Visso, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente televisiva parlando della situazione che sta attraversando il club giallorosso soffermandosi particolarmente sulla proprietà. Queste le sue parole: "Criticatemi come Sindaco ma non toccatemi la Roma perché è una questione di famiglia come Visso. Non avrei mandato via De Rossi dopo 4 giornate. Gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto. So che sono momenti difficili e dolorosi e vanno maturati con calma. Quando la squadra perde come a Firenze il tifoso si demoralizza e si rovina tutta la settimana. Totti e De Rossi non amavano andare in ritiro, ma io li avrei mandati". Ha poi aggiunto: "Quella Roma era composta da professionisti. Si viveva un clima famigliare, non so se oggi si vive, e in quel clima si superavano anche le difficoltà. L'obiettivo di mio padre era far felice i tifosi e ci è riuscito con lo Scudetto vinto. Mi ha fatto molto male dover girare sotto scorta anni fa quando avevo una figlia piccola da 25 giorni. Il presidente deve sapere accettare le critiche e deve assumersi le responsabilità. Mio papà direbbe 'Forza Roma' e vorrebbe fare tante cose in questo momento".