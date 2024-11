In occasione della sfida di ieri tra Roma e Torino, il club giallorosso e Sport e Salute hanno inaugurato allo Stadio Olimpico la “quiet room” destinata a bimbi con autismo per permettere loro di vedere la partita in uno spazio protetto. La sala allestita da Sport e Salute in Tribuna Monte Mario consentirà ai bambini di seguire la partita in totale sicurezza, vivendo un'esperienza unica e rilassante.

