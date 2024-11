Roma: solo Spalletti e Garcia hanno percentuali di vittoria migliori rispetto a Ranieri

Claudio Ranieri è il terzo allenatore della storia della Roma per gare vinte in percentuale in Serie A. Al primo posto c'è Luciano Spalletti con il 59%, poi Rudi Garcia con il 57% e al terzo posto Ranieri, con il 56%. La classifica considera i tecnici rimasti sulla panchina giallorossa per almeno due partite.

56% - Only Luciano Spalletti (59%) and Rudi Garcia (57%) have won in percentage more matches than Claudio #Ranieri (56%) among #Roma managers in their history in #SerieA (min. 2 match). Sir. pic.twitter.com/gvAO2OlMe0

