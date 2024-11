Claudio Ranieri è ufficialmente tornato alla Roma e tutto il tifo giallorosso ha deciso fin da subito di dimostrargli tutto l'amore e affetto possibile. Un'ulteriore conferma si è vista in serata, con alcuni tifosi che hanno esposto uno striscione di supporto per il tecnico romano, alla sua terza esperienza da allenatore giallorosso: "Per l'ennesima volta non ti sei tirato indietro. Ranieri eterno condottiero".