Roma-Bologna, striscioni all'esterno dell'Olimpico: "Giocatori traditori". E ancora: "Presidente e dirigenti via da Roma" (VIDEO)

Dopo il ko per 3-2 per mano del Bologna all'Olimpico e il successivo comunicato della Roma sull'esonero di Ivan Juric, i tifosi hanno esposto striscioni di contestazione all'esterno dell'impianto sportivo. "Giocatori, capitano, senatori uomini di m****, traditori", "Presidente e dirigenti via da Roma, indegni incompetenti": questi gli striscioni di protesta dei romanisti.

?Fuori dall’Olimpico i tifosi hanno esposto questi striscioni di contestazione contro la squadra e la dirigenza: “Uomini di me… Via da Roma!”?#ASRoma #RomaBologna #Juric pic.twitter.com/QTTfsOG0wp — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 10, 2024