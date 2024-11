Roma-Bologna, l'iniziativa di Socios.com: i nomi di 8 Fan Token Holders appariranno sui LED a bordocampo nel prepartita

Grazie a Socios.com, partner ufficiale del Club, 8 Fan Token Holders del Fan Token di AS Roma avranno l'opportunità unica di vedere il proprio nome (e quello di una persona a loro scelta) apparire sui LED di bordocampo durante il prepartita di Roma-Bologna. Questo sarà un modo speciale per dimostrare, in un momento delicato, il loro amore e supporto al club, comparendo in diretta allo Stadio Olimpico prima della partita.

In aggiunta, Socios.com, la piattaforma leader mondiale per il coinvolgimento dei fan, offrirà ai fortunati tifosi Giallorossi anche l’opportunità di assistere dal vivo alla partita, sostenendo la squadra direttamente dagli spalti.