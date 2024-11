Reunion giallorossa in attesa di Napoli-Roma: Mancini e Cristante a pranzo con Spinazzola (FOTO)

A meno di una settimana da Napoli-Roma, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18, è andata in scena una reunion a tinte giallorosse. Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno infatti pranzato in un noto ristorante della Capitale e insieme a loro c'era anche Leonardo Spinazzola, ex calciatore della Roma e ora in forza proprio al Napoli. I tre giocatori sono legati da un grande rapporto di amicizia e hanno approfittato di questi giorni liberi per trascorrere del tempo insieme.

(Foto Il Romanista)