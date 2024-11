Premier League, Manchester City-Tottenham 0-4: poker degli Spurs

Al termine di una sfida dominata, il Tottenham vince 4-0 contro il Manchester City all'Etihad Stadium. Nella seconda metà della partita, gli uomini di Guardiola hanno alcune occasioni, ma prima Haaland colpisce la traversa al 60' e poi Kulusevski, al 66', viene fermato da un intervento decisivo di Ederson. Successivamente, Gundogan al 77' e di nuovo Haaland all'80' provano a impensierire Vicario, senza successo. Il Tottenham sigla infine il quarto gol al 90' +3', con Johnson che sfrutta l'assist di Werner. Grazie a questa vittoria, gli Spurs salgono a 19 punti in classifica, mentre il Manchester City rimane fermo a 23 punti. Giovedi appuntamento a Londra per Tottenham-Roma, gara valida per la fase Campionato di Europa League.