Padovano: "Ranieri la persona giusta al momento giusto. È bravo a farsi volere bene dai suoi calciatori, tutti si sentono di dare il 100%"

Il terzo esordio di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma è in programma domani contro il Napoli di Antonio Conte, attuale capolista della Serie A. La curiosità per ciò che il tecnico di Testaccio riuscirà a far tirare fuori ai suoi giocatori, è alta. Le parole al miele per l'allenatore romano, però, non mancano, soprattutto da parte dei suoi ex calciatori. Tra questi c'è Michele Padovano. In esclusiva per il sito del giornalista Gianluca Di Marzio, l'ex attaccante della Juventus ha parlato di Ranieri, suo allenatore ai tempi del Napoli, e della sua forza comunicativa. Ecco le sue parole.

Ranieri è la scelta giusta?

"Ranieri è la persona giusta al momento giusto. È una scelta che accontenta la piazza, poi conosce l’ambiente, è un ottimo allenatore e sono convinto che aiuterà il club a crescere. Il fatto che conosca l’ambiente Roma può aiutare a tenere in piedi la baracca. Credo che lui sia quello giusto anche per la sua grande esperienza. Ma mi aspetto che dia una svolta soprattutto a livello societario. Il club finora è stato assente a livello di comunicazione".

La forza comunicativa di Ranieri

"La conferenza stampa di presentazione è stata in linea col suo modo di essere e il suo carattere. È un uomo di personalità e ha già fatto capire alla proprietà che le scelte tecniche le farà lui e nessuno deve intromettersi. A Napoli non era successo che prendesse posizione così fortemente, ma è una persona intelligente e credo che si confronterà sempre col responsabile dell’area tecnica".

Cosa dovrà fare per risollevare la Roma?

"Deve mettere a posto la squadra perché ha qualche problema tecnico-tattico, avrà un bel lavoro da fare. Sono curioso di vedere come la disporrà tatticamente, perché ha preso molti gol e da quel punto di vista va sistemata. Conoscendolo, credo che adotterà il suo 4-4-2 storico. La prima cosa che vuole mettere a posto credo sia il rapporto tra tifoseria e squadra. Infatti, ha chiesto di non fischiare i giocatori. Lui è uno che tiene molto ai giocatori di esperienza e vuole sicuramente recuperare quelli che in questo momento sono fischiati, come Pellegrini, Cristante e Mancini. Credo proprio che abbia lavorato innanzitutto su questo".

Su Conte

"Conte ha risolto gran parte dei problemi che c'erano. La stessa squadra che l’anno scorso non si è qualificata per le coppe oggi è prima in classifica e credo che voglia rimanerci il più a lungo possibile. Conoscendolo, questa è una partita che vuole vincere. Penso che il Napoli sia propositivo e che farà la partita, ma la Roma sarà molto attenta a non subire gol".

Il rapporto di Ranieri coi suoi giocatori

"È molto bravo a farsi voler bene dai calciatori, riesce a instaurare un rapporto per cui ogni giocatore si sente in dovere di dare il 100%. È bravissimo nei rapporti e nella gestione ma, come ho già detto, sono curiosissimo di vedere come metterà in campo la squadra". Ranieri non è mai cambiato nel suo amore per il giallorosso, per cui ha messo da parte un ritiro già annunciato: "A volte ci sono situazioni in cui non puoi dire di no e questa è una di quelle. Lui è di Roma ed è tifoso della Roma da sempre".

