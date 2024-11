Onlus Live, Mancini nuovo testimonial: "Ci ha lasciato senza parole. È stato un incontro significativo e profondo" (FOTO)

Giornata speciale per Gianluca Mancini. Il difensore centrale della Roma ha incontrato a Napoli l'associazione Onlus Live, di cui è diventato un nuovo testimonial. "Week end speciale per noi di Live. Prima Torino, e da ieri ci troviamo nella meravigliosa Napoli. Abbiamo incontrato un nuovo Testimonial, che ci ha lasciato senza parole: Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma - si legge nel post pubblicato su Instagram -. Avevamo chattato con lui qualche mese fa, grazie al nostro amico comune Leonardo Bonucci. Gianluca, purtroppo, ha provato sulla propria esperienza di vita, quanto sia importante avere un defibrillatore vicino ad una persona soggetta ad infarto e saperlo usare. Sarà stato quello che Gianluca ci ha raccontato della sua vita, saranno stati i suoi occhi sinceri, la sua grande sensibilità, sarà stato l’amore che ha sempre dato a chi ne aveva davvero bisogno, rimane il fatto che, per noi di Live, è stato un incontro significativo e profondo".

(Foto Account Instagram Onlus Live)