Nuovo allenatore Roma: Mancini resta in pole, in corsa Terzic. Sfuma Lampard. E arriva anche il nuovo Ceo

LEGGO.IT (F. BALZANI) - Sono ore bollenti in casa Roma. Dopo l’esonero di Ivan Juric, infatti, si attende la nomina del nuovo allenatore che dovrebbe essere anticipata dall’annuncio del Ceo. I Friedkin (smentita la presenza a Ladispoli, come rivelato da Dagospia) stanno vagliando diverse candidature ma hanno già rifiutato la proposta di Ghisolfi su un possibile ritorno di Daniele De Rossi. In pole resta così Roberto Mancini col quale c’è già stato più di un contatto. L’ex ct azzurro verrebbe volentieri, ma ha richiesto un biennale da 6 milioni a stagione. Poco dietro di lui Edin Terzic e Rudi Garcia mentre sembra sfumata la possibilità dell’arrivo di Frank Lampard vicino al Coventry. Ma i Friedkin amano le sorprese e non è da escludere un nome diverso da quelli circolati finora. Liberi sono anche Max Allegri e Maurizio Sarri mentre all’estero ci sono Xavi, Schmidt, ten Hag e Potter.

ARRIVA IL NUOVO CEO - Come detto dovrebbe essere annunciato il nuovo Ceo che potrebbe essere accompagnato anche da un direttore tecnico. La posizione di Ghisolfi, infatti, è a rischio. Per il primo nome si pensa a Giovanni Carnevali del Sassuolo. Vagliate anche le candidature di Alberto Uncini Manganelli, grande tifoso della Roma e Global GM adidas Running. E Marzio Perrelli, vice presidente Sky Executive. Suggestivo anche un possibile ritorno di Gian Paolo Montali dopo l'esperienza alla Roma dal 2009 al 2011 come Coordinatore Generale e ottimizzatore delle risorse umane dell'Area Sportiva.