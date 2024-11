Luis Enrique: "Nel 2011 mi cercò l'Atletico Madrid, ma avevo già dato la mia parola a un altro club"

Luis Enrique poteva andare all'Atletico Madrid e non arrivare in giallorosso. È stato lo stesso allenatore del PSG a raccontare questo aneddoto e lo ha fatto in conferenza stampa, alla vigilia del match di Europa League. Ecco le sue parole:

"Contatti con l'Atletico nel 2011? Era vero, ma avevo già dato la mia parola a un altro club (la Roma, ndr) e non era il caso di venir meno alla mia parola. La verità è che l’Atlético è stato molto fortunato a trovare Simeone, perché se fossi andato via non sarei rimasto lì per metà degli anni, non ho quell’energia. L’Atlético ha trovato nel Cholo il miglior allenatore che potesse avere e lo ha dimostrato con la sua carriera e con tutti i titoli che ha vinto nel corso degli anni"