LIVE - Panchina Roma, prosegue il casting dei Friedkin: bisogna ancora attendere. Spuntano Montella e Ten Hag

Domani la Roma tornerà ad allenarsi anche se non è ancora imminente l'annuncio del nuovo tecnico. Prosegue, infatti, il casting dei Friedkin, con nomi che si aggiungono ora dopo ora. Questi i principali aggiornamenti:

9:10 - Come scrive Roberto Maida, il comunicato che annuncia l’allenatore della Roma non è stato ancora preparato. C’è ancora da attendere: il casting dei Friedkin continua.

8:30 - E sul tavolo dei Friedkin sarebbe finito, oltre al nome di Potter, anche il profilo di Ten Hag, fresco di esonero dal Manchester United. Pista difficile anche se la buonuscita di 19 milioni dei Red Devils potrebbe venire in soccorso. (...) Il nome "nuovo" è arrivato in serata. Si tratta di Montella, attuale ct turco che nel contratto ha una clausola rescissoria in caso di chiamata da un club. Ma siamo sul piano dei sussurri, delle indiscrezioni perché nessuno conferma nulla.

7:30 - Dopo l'esonero di Juric, infatti, si attende la nomina del nuovo allenatore che arriverà nelle prossime 48 ore con la candidatura di Vincenzo Montella che ha preso quota nella notte. L'ex attaccante del terzo scudetto, infatti, è stato contattato da intermediari inglesi per capire la fattibilità dell'operazione (...) In corsa restano anche Roberto Mancini e Max Allegri, entrambi disposti ad accettare la sfida, ma finora mai contattati. Scema invece Rudi Garcia.

