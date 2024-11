LIVE - Panchina Roma: il ritorno di Rudi Garcia possibilità reale, restano in piedi le piste Mancini e Terzic. Sfuma Lampard

Dopo l'esonero di Ivan Juric, saranno giorni caldi per il futuro della panchina della Roma. Sono tanti i nomi in ballo, da Roberto italiani Mancini, fino a figure internazionali come Terzic e Rudi Garcia. Qui i principali aggiornamenti:

13:20 - Come scrive Roberto Maida del Corriere dello Sport, il ritorno di Rudi Garcia alla Roma è una possibilità reale. Non è però l'unico nome, per il quale c'è un casting in corso. Si attende la decisione dei Friedkin.

11:30 - Sono ore bollenti in casa Roma. Dopo l’esonero di Ivan Juric, infatti, si attende la nomina del nuovo allenatore che dovrebbe essere anticipata dall’annuncio del Ceo. I Friedkin (smentita la presenza a Ladispoli, come rivelato da Dagospia) stanno vagliando diverse candidature ma hanno già rifiutato la proposta di Ghisolfi su un possibile ritorno di Daniele De Rossi. In pole resta così Roberto Mancini col quale c’è già stato più di un contatto. L’ex ct azzurro verrebbe volentieri, ma ha richiesto un biennale da 6 milioni a stagione. Poco dietro di lui Edin Terzic e Rudi Garcia mentre sembra sfumata la possibilità dell’arrivo di Frank Lampard vicino al Coventry. Ma i Friedkin amano le sorprese e non è da escludere un nome diverso da quelli circolati finora. Liberi sono anche Max Allegri e Maurizio Sarri mentre all’estero ci sono Xavi, Schmidt, ten Hag e Potter.

10:00 - Frank Lampard non diventerà il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico inglese, come riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport DE, è uscito dalla corsa dei papabili sostituti di Ivan Juric. Resta però caldo il nome di Roberto Mancini, da poco esonerato da ruolo di ct dell'Arabia Saudita.

