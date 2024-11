Assemblea Figc: approvate le modifiche allo Statuto presentate da Gravina. Casini: "Occasione mancata"

L'assemblea della Figc ha approvato le modifiche allo Statuto federale presentate dal presidente, Gabriele Gravina. I delegati hanno votato esprimendosi sulle modifiche proposte articolo per articolo, tutte approvate ad ampia maggioranza. Sono state poi dichiarate innammissibili tutte le proposte di modifica allo Statuto avanzate dalla Lega serie A, in quanto superate dall'approvazione delle modifiche proposte dal presidente federale. I voti a favore sono stati 376,35, pari a circa l'80%, i contrari 29,33 e gli astenuti 46,40. Gli accreditati all'assemblea erano 253 (283 gli aventi diritto), pari a 461,69 voti (516).

“È un’occasione mancata, perché con le proposte migliorative della Serie A avremmo raggiunto un punto di maggiore equilibrio. C’è stata compattezza nel non votare a favore. Ci auguriamo comunque che sia l’inizio di un nuovo percorso in cui la Serie A possa cominciare a contare un po’ di più. Non è abbastanza. I fischi? Il fatto che nessuno abbia apprezzato, per me, è la conferma che la nostra verità è quella che prevale”. Così Lorenzo Casini al termine dell’assemblea statutaria straordinaria della Serie A, in cui è stata approvata la proposta del presidente Figc Gabriele Gravina. “Il ricorso è stato depositato, poi faremo un’assemblea per decidere i prossimi passi. Bastava poco per venirsi incontro. Si può fare di più per il bene delle istituzioni. L’intervento della politica ha accelerato un cambiamento che la Serie A chiedeva da tempo e che ha portato alla votazione di oggi”, ha concluso Casini.