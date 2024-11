Sono undici i club di Serie A che si sono detti contrari alla presentazione di un ricorso a nome della Lega di A nei confronti del nuovo statuto della Federcalcio, approvato nell'Assemblea dello scorso 4 novembre. Le 11 squadre sono: Atalanta, Bologna, Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Monza, Parma, Roma, Udinese e Venezia. I club in questione hanno inviato 11 lettere in cui si precisa la volontà di non presentare nessun atto formale.