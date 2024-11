La doppia vita di Ljajic: l'ex Roma entra nella squadra di basket del Novi Pazar. Il club: "Giocherà anche a calcio" (FOTO)

La vita di Adem Ljajic, ex trequartista della Roma, è completamente cambiata e ora non è più soltanto un calciatore: come annunciato dal Novi Pazar, club in cui milita dal 2023, il classe '91 è entrato a far parte anche della squadra di basket. Il trentatreenne si alternerà quindi tra la pallacanestro e il calcio: "Sì, avete letto bene. Non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo tutti molto bene chi è e quanto ha contribuito allo sport a Novi Pazar: si tratta del nostro ADEM LJAJIĆ! Non sostituirà completamente il pallone da calcio con un pallone da basket, ma sarà a disposizione dell'allenatore Hadžerić quando riuscirà a trovare un equilibrio con i suoi impegni calcistici. Il celebre calciatore è un grande fan del basket, quindi per lui sarà un sogno che si avvera e un'occasione perfetta per mostrare al pubblico di Pazar le sue abilità con un pallone da basket".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KK Novi Pazar 1969 (@kknovipazar1969)