Kumbulla su Bove: "È il mio migliore amico nel calcio. Lo seguo sempre con affetto"

Il calciomercato estivo della Roma ha portato all'addio di tanti calciatori tra cui anche Marash Kumbulla. Il difensore albanese è stato mandato in prestito all'Espanyol, club spagnolo in cui l'ex Hellas sta disputando una stagione incredibile. Ospite di Radio Serie A, Kumbulla è tornato a parlare e lo ha fatto parlando di uno dei suoi migliori amici nel mondo del calcio: Edoardo Bove. Ecco le sue parole.

"Se devo fare un nome dico Edoardo Bove. Abbiamo passato 2-3 anni insieme alla Roma, è un ragazzo d'oro, molto intelligente e abbiamo legato tanto. Lo seguo sempre con affetto".