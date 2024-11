Kumbulla: "Bove il mio migliore amico nel calcio. È un ragazzo d'oro e lo seguo con affetto"

RADIO TV SERIE A CON RDS - Marash Kumbulla, difensore centrale della Roma e attualmente in prestito all'Espanyol, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica della Lega Serie A e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua amicizia con Edoardo Bove (anche lui di proprietà del club giallorosso e ora in prestito alla Fiorentina). Ecco le sue parole.

Chi è il tuo migliore amico nel mondo del calcio?

"Se devo fare un nome dico Edoardo Bove. Abbiamo passato 2-3 anni insieme alla Roma, è un ragazzo d'oro, molto intelligente e abbiamo legato tanto. Lo seguo sempre con affetto".