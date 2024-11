Julio Sergio: "Su Mauri la mia parata più importante. Dopo la partita sono andato al McDonald's e non mi hanno fatto pagare"

RADIO TV SERIE A CON RDS - Julio Sergio, ex portiere della Roma, è stato invitato come ospite all'emittente radiofonica della Lega Serie A e tra i vari temi trattati è tornato a parlare della sua indimenticabile parata su Stefano Mauri nel derby. Ecco le sue parole: "Quella è stata la mia parata più importante perché si diceva che ero senza personalità, che non potevo giocare da titolare partite così. Era il mio primo derby, quindi ha un sapore speciale quel momento. Dopo la partita prima di tornare a casa mi sono fermato al McDonald's per prendere un panino. La persona che lavorava lì non mi ha fatto pagare, mi ha detto 'Portali a casa'".