Incubo Roma, con Juric solo 1.36 punti a partita: è la media più bassa tra gli allenatori giallorossi delle ultime 20 stagioni

La Roma di Ivan Juric non riesce a ingranare e il pareggio per 1-1 contro l'Union Saint Gilloise ha confermato le difficoltà della squadra. Il tecnico croato sta faticando a trasmettere le sue idee e in 11 partite sulla panchina giallorossa ha raccolto solamente 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, per una media di 1.36 punti a partita. Un risultato davvero deludente, tanto che si tratta del più basso tra gli allenatori della Roma delle ultime 20 stagioni. Come riportato dal portale Transfermarkt, in vetta c'è Luciano Spalletti con una media di 1.93 punti, seguito da Claudio Ranieri (1.86) e Rudi Garcia (1.84).

La classifica completa

Luciano Spalletti: 299 gare, media punti 1.93 a partita Claudio Ranieri: 96 gare, media punti 1.86 a partita Rudi Garcia: 118 gare, media punti 1.84 a partita Aurelio Andreazzoli: 17 gare, media punti 1.82 a partita Eusebio Di Francesco: 87 gare, media punti 1.79 a partita Paulo Fonseca: 102 gare, media punti 1.76 a partita Daniele De Rossi: 30 gare, media punti 1.70 a partita José Mourinho: 138 gare, media punti 1.70 a partita Zdenek Zeman: 26 gare, media punti 1.65 a partita Vincenzo Montella: 16 gare, media punti 1.56 a partita Luis Enrique: 41 gare, media punti 1.39 a partita Ivan Juric: 11 gare, media punti 1.36 a partita