Gran Galà del Calcio AIC, i potenziali vincitori: per la Roma c'è Dybala

Lunedì 2 dicembre, a Milano si terrà, presso il Superstudio Maxi, la dodicesima edizione del Gran Galà del Calcio AIC. La serata, organizzata dall'associazione italiana calciatori e dall'agenzia di eventi di Demetrio Albertini, avrà anche una cerimonia dei premi per la stagione 2023/2024. La particolarità, è che a votare non saranno dei giornalisti, bensì i calciatori stessi, che sceglieranno la top 11 della Serie A, maschile e femminile, il miglior calciatore e la miglior calciatrice, l'allenatore dell'anno, l'arbitro dell'anno, la società dell'anno e infine il miglior giovane della Serie B. Per la Roma, tra i candidati, ci sono Paulo Dybala, Camelia Ceasar, Lucia Di Guglielmo, Elena Linari, Moeka Minami, Manuela Giugliano, Giada Greggi, Valentina Giacinti, Emilie Haavi e Evelyne Viens. Ecco tutti i possibili vincitori:

TOP 11 MASCHILE:

PORTIERI: Di Gregorio, Maignan, Sommer

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Bremer, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Dumfries, Theo Hernandez

CENTROCAMPISTI: Barella, Çalhanoglu, DYBALA, Koopmeiners, Mkhitaryan, Rabiot

ATTACCANTI: Gudmundsson, Lautaro Martínez, Leao, Lookman, Thuram, Zirkzee

TOP 11 FEMMINILE:

PORTIERI: CEASAR, Durand, Schroffenegger

DIFENSORI: Boattin, Cascarino, DI GUGLIELMO, Faerge, Lenzini, LINARI, MINAMI, Oliviero

CENTROCAMPISTI: Boquete, Caruso, Catena, GIUGLIANO, GREGGI, Magull

ATTACCANTI: Beccari, Cambiaghi, Cantore, GIACINTI, HAAVI, Janogy, VIENS

ALLENATORE: Gasperini, Inzaghi, Motta

ARBITRO: Di Bello, Guida, Orsato

SOCIETÀ: Atalanta, Inter, Juventus

GIOVANE DI SERIE B: Busio, F. Esposito, Ghilardi

(tuttosport.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE