Fiorentina, Gosens: "Hummels merita un finale migliore. Penso che la sua avventura a Roma possa iniziare con Ranieri"

Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai media tedeschi. Ai microfoni di Bild ha commentato la situazione che Mats Hummels, suo amico ed ex compagno, sta vivendo in giallorosso. Le sue parole:

"Eravamo e siamo in contatto. Appena è arrivato a Roma sono stato felicissimo per lui e gliel'ho detto. Certo, l'avventura è stata incredibilmente sfortunata per lui finora. Con un allenatore (Daniele De Rossi, ndr) che è stato licenziato appena arrivato. Juric è naturalmente un allenatore molto speciale. È un po' l'apprendista di Gasperini, naturalmente è uno contro uno in tutto il campo. Forse non è lo stile di gioco più adatto a Mats. Quando devi difendere spazi molto, molto ampi e devi sempre coprire gli attaccanti nei tre dietro". Ancora: "Penso che Mats con Ranieri abbia un nuovo allenatore che sta facendo molte cose in modo diverso. E credo che ora l'avventura di Mats possa davvero iniziare. Glielo auguro con tutto il cuore, perché penso che finora abbia avuto una carriera davvero, davvero grande e credo che meriti un finale migliore di quello che ha avuto finora".

