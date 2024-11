Globe Soccer Awards: Dovbyk e Giugliano tra i candidati. La Roma in lizza come miglior club femminile

Tutto pronto per la 15esima edizione dei Globe Soccer Awards, che si svolgerà il prossimo 27 dicembre a Dubai. Con l'annuncio dei candidati per ognuna delle 12 principali categorie di premio e l'apertura ufficiale delle votazioni, i tifosi di tutto il mondo possono cominciare a votare il migliore nella categoria di appartenenza.

Tante le stelle della Liga e della Premier League ma non solo: Mbappé, Vinicius, Bellingham, Haaland, Rodri, Lautaro, Çalhanoglu, Barella, Kane, Lookman e il romanista Dovbyk.

Presenti anche Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini (per il Best Coach), l'Atalanta e l'Inter (per il Best Men's Club), Manuela Giugliano (per il Best Women's Player) e la Roma (per il Best Women's Club).