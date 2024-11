Giordano: "Pisilli pensa solo al calcio e spero continui così. Ranieri è la persona giusta, può restituire serenità" (VIDEO)

Bruno Giordano, ex calciatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della cerimonia di presentazione della quarantunesima edizione del Premio 'Beppe Viola' e tra i vincitori c'è anche Niccolò Pisilli. L'ex attaccante si è soffermato proprio sul centrocampista della Roma e anche su Claudio Ranieri.

Pisilli?

"Mi sembra un ragazzo che ora pensa solo al calcio. A volte per i giovani il calcio è un tramite per arrivare ad altre cose. Mi sembra molto proiettato sul calcio, spero continui così per il suo bene e per quello della Nazionale, perché ha tantissime qualità. L’augurio è pensare alla sua vita, ma principalmente la sua vita deve appartenere al calcio, perché quello che fa".

A margine dell'evento Giordano ha parlato ai microfoni dei cronisti, toccando anche il tema legato al big match tra Napoli e Roma: "In questo momento il Napoli è nettamente superiore alla Roma, lo dicono i risultati ma nel calcio può succedere tutto. Ranieri è la persona giusta al momento giusto, può restituire quella serenità che è mancata dopo l’addio di De Rossi e l’esperienza di Juric. Conosciamo le qualità di Ranieri".