Artem Dovbyk sembra aver smaltito il fastidio al ginocchio. Il centravanti della Roma, infatti, partirà titolare nel match tra la sua Ucraina e la Georgia, che inizierà alle ore 18:00. L'Ucraina si trova all'ultimo posto del gruppo 1 di Nations League a 4 punti. Secondo posto a quota 6 invece per Khvaratskhelia e compagni.

Our XI for the ?? pic.twitter.com/EkMP71JWNe

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 16, 2024