Friedkin: domani l'arrivo nella Capitale. Presente anche il presidente del Friedkin Group Marc Watts

Il futuro di Ivan Juric è appeso a un filo e il pareggio per 1-1 contro l'Union Saint Gilloise ha confermato il periodo negativo della Roma. Ora starà alla proprietà decidere come comportarsi con l'allenatore croato e una decisione definitiva potrebbe essere presa nei prossimi giorni. Come svelato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, i Friedkin potrebbero sbarcare nella Capitale nella giornata di domani in tarda mattinata: sono infatti ben tre gli aerei di proprietà degli imprenditori statunitensi in arrivo a Roma ed è plausibile che a bordo di essi ci siano anche Dan e Ryan.

Domani in tarda mattinata — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 8, 2024

Che gli aerei sono dei Friedkin, ma non è che se si muovono allora loro sono a bordo. Non sono andati alle Maldive per esempio. Poi con 3 aerei in arrivo a Roma è plausibile pensare che ci siano anche loro. Domani vedremo — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 8, 2024

[...] Dan e Ryan sbarcheranno sabato all’aeroporto privato di Ciampino per la serie di incontri che li attendono con allenatore, squadra e dirigenza. Insieme ai Friedkin arriverà anche Marc Watts, il braccio destro di Dan. Da poco più di nove anni, cioè dal 1° gennaio 2011, ricopre la carica di presidente del Friedkin Group ed é stato lui a guidare la transizione e il passaggio di proprietà tra Pallotta e il nuovo proprietario. [...]

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE