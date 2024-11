Friedkin, striscione a Ladispoli: "Go home" (FOTO)

Dalla sconfitta per mano del Bologna all'esonero di Ivan Juric fino alla ricerca del nuovo allenatore: in casa Roma sono giorni caldi per capire l'evoluzione della situazione. Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni i Friedkin sarebbero arrivati in incognito in un hotel di Ladispoli, notizia smentita dal club. E all'esterno della struttura, dove dovrebbero essere presenti i proprietari della Roma, compare uno striscione di contestazione: "Friedkin Go Home".