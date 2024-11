Friedkin: cancellati i voli per Ciampino in programma oggi

Doveva essere oggi il grande giorno del ritorno di Dan e Ryan Friedkin a Roma, attesi a Ciampino intorno all'ora di pranzo. A quanto pare, però, lo sbarco della presidenza non ci sarà. Come scrive Filippo Biafora sul suo canale Telegram, infatti, sono state cancellate le tre prenotazioni per lo sbarco dei texani nella Capitale.

(Filippo Biafora)

Come scrive il sito del quotidiano sportivo, i Friedkin hanno deciso di rimandare l'arrivo nella capitale perché non è ancora sicuro quello che hanno intenzione di fare. Senza il Ceo non ci sarà il cambio di allenatore e, forse, la loro presenza avrebbe reso ancora più complicata la partita di domani contro il Bologna.

(corrieredellosport.it)

