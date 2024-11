FOTO - Lo striscione per Ranieri affisso a Trigoria: "La nostra maglia, il tuo grande vanto! Bentornato mister"

Da quando Claudio Ranieri è tornato sulla panchina della Roma la tifoseria giallorossa ha dato nuovamente un senso a questa stagione. Oltre al grande affetto che tutti nutrono per lui, il 73enne è veramente l'unico a poter tirare fuori la squadra dal momentaccio che sta attraversando. In giro per la Capitale in queste ore stanno uscendo fuori moltissimi striscioni dedicati a Sir Claudio, l'ultimo proprio a Trigoria: "La nostra maglia, il tuo grande vanto! Bentornato mister".

? Lo striscione affisso a Trigoria per Claudio Ranieri: "La nostra maglia, il tuo grande vanto! Bentornato mister" ?#ASRoma pic.twitter.com/V4hClAp1nG — laroma24.it (@LAROMA24) November 16, 2024