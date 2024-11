Nella notte prima di Napoli-Roma il Gruppo Roma, uno dei tanti presenti in Curva Sud, ha espresso il proprio dissenso tramite uno striscione affisso su un cavalcavia in zona Boccea: "Noi non verremo mai ricordati per essere stati complici di chi ha disonorato questi colori e la nostra curva... Avanziamo Romanisti" .