Prosegue il momento negativo della Roma, dopo il ko per 3-2 subito per mano del Verona al Bentegodi nell'11a giornata di campionato, e la contestazione dei tifosi si fa sentire. Oggi all'esterno del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è stata esposta una riproduzione di un gorilla, stile King Kong, con la sciarpa della Roma al collo, due fotografie di Juric e dei proprietari Dan e Ryan Friedkin e un cartello: "Friedkin, mo so c**** vostri".