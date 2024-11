Fiumicino: attesa per Ranieri. Presente anche il tennista Cobolli (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - Sale l'attesa per il rientro di Claudio Ranieri in Italia. Il tecnico, che ieri è volato a Londra per incontrare i Friedkin, sarà presto il nuovo allenatore della Roma, per la terza volta in carriera, dopo l'esonero di Ivan Juric. All'aeroporto di Fiumicino, dove sono presenti parecchi tifosi ad accogliere Ranieri, c'è anche il tennista Flavio Cobolli, grande tifoso romanista.

"Sono venuto a prendere il mister", dice il tennista Flavio Cobolli. "Credo sia la persona giusta al momento giusto, non vediamo l'ora che rinizi questa avventura. Riportare a casa qualcuno? Speriamo, sono sempre in contatto con tutti". Questo il riferimento a Bove, ora alla Fiorentina: "Pensa al ritorno? Dovete chiederlo voi, lo avrei tenuto perché lo ritengo un grande professionista e un grande giocatore". "Vado allo stadio quando posso, perché sono un tifoso e, come diciamo sempre, non guardiamo i risultati ma tifiamo la maglia", conclude.