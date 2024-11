Figc, sperimentazione in Primavera: rimessa laterale in caso di perdita di tempo del portiere

A seguito della richiesta inviata dalla Figc all'Ifab lo scorso 22 agosto di poter avviare alcune sperimentazioni di nuove regole del gioco, su richiesta della Serie A e sentito il parere dell'Aia, il Consiglio federale ha deciso di sperimentare nel campionato Primavera 1 maschile (a partire dall'inizio del girone di ritorno) di riprendere il gioco con una rimessa laterale all'altezza del limite dell'area (riga dei 16 metri) come sanzione per la prolungata trattenuta del pallone da parte del portiere.