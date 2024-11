Dybala al Boca? Parla Oriana Sabatini: "Se Paredes vuole che Paulo vada lì, tornerà con lui" (VIDEO)

Oriana Sabatini, modella, cantante e moglie di Paulo Dybala, ha commentato il possibile futuro del numero 21 giallorosso. L'argentina è stata protagonista del canale streaming Olga, ecco le sue parole: "Paredes ha iniziato a far insinuare l'idea che loro due sarebbero tornati. Voglio davvero tornare in Argentina. Ma non voglio affrontare casini familiari, mio padre tifa River. Se il suo amico vuole che vada al Boca, lui andrà con il suo amico".

(elgrafico.com.ar)

