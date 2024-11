Stop alla cosiddetta 'consulta dei tifosi' nelle società sportive professionistiche, come i club di calcio. Lo ripropone il senatore Claudio Lotito (FI), con un emendamento al Dl fiscale in commissione Bilancio del Senato in cui si prevede l'abrogazione della norma del decreto legislativo 36/2021 che ne disciplina la costituzione.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)