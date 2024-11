Dalla Spagna, paura per Borja Mayoral: villa in fiamme mentre l'ex Roma ritirava il "Trofeo Zarra", salvati i due cani

Paura per Borja Mayoral. L'ex attaccante della Roma e attualmente in forza al Getafe ha vissuto una giornata da incubo: come svelato dal portale, ieri il centravanti stava ritirando il "Trofeo Zarra" (assegnato al miglior marcatore spagnolo del campionato) e durante la cerimonia la sua villa, situata in una lussuosa zona residenziale a Pozuelo de Alarcón, è andata in fiamme poco prima delle 15 a causa di un guasto elettrico. L'incendio è scoppiato in una delle stanze del piano superiore e ha danneggiato anche il tetto. Nella casa erano presenti solo i due cani di Mayoral, i quali sono stati prontamente salvati dai vigili del fuoco della Comunità di Madrid. Solamente due ore dopo l'incendio l'ex Roma è rientrato in casa.

(abc.es)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE