Dalla Germania, arrivano conferme su Lampard: è uno dei candidati per la panchina

Dopo il ko per 3-2 in casa del Verona, Ivan Juric torna al centro delle critiche e circolano con insistenza voci di un possibile esonero. Tra i nomi accostati alla panchina della Roma c'è anche quello di Frank Lampard, lanciato da 'La Gazzetta dello Sport' e confermato dal giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg. Secondo quanto riferito, l'ex tecnico di Chelsea ed Everton è uno dei candidati per il post Juric in caso di addio.

??? Frank #Lampard is one of the candidates to take over as the new head coach of AS Roma – confirmed ✔️

Lampard could replace Ivan Juric if the 49y/o, who is currently under heavy criticism, would be dismissed. First call: Gazzetta dello Sport.@SkySportDE ??????? pic.twitter.com/GznXBJhpYz

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 4, 2024