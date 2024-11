Cori antisemiti durante il derby: sette tifosi della Lazio a processo per discriminazione razziale e religiosa

Ancora una volta il mondo del calcio si deve misurare con la maleducazione di alcuni tifosi. Secondo quanto riportato dall'ANSA, a seguito di ciò che è successo durante il derby tra Roma e Lazio del 6 aprile di quest'anno, ben 7 tifosi biancocelesti finiranno a processo per aver intonato cori antisemiti nei confronti dei giallorossi. Il pm Erminio Amelio ha disposto la citazione diretta a giudizio. I 7 tifosi riconosciuti, più altre numerose persone non identificate, avrebbero incitato l'intero stadio Olimpico a commettere violenza, o provocandola, compiendo atti di grave discriminazione etnica e religiosa. Il tutto intonando un coro poco rispettoso: "In sinagoga vai a pregare, ti faremo sempre scappare, romanista va******o". Nel procedimento compaiono come parti offese sia la Comunità Ebraica che l'Anpi. Il processo delle 7 persone è stato fissato per il prossimo 7 aprile.