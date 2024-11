Como, Ludi: "Totti? È stata probabilmente più una trovata giornalistica..."

In occasione del Gran Galà del Calcio il ds del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti anche di Francesco Totti: "La solidità della proprietà è un tema, l’idea di fare un calcio diverso e la serietà delle persone coinvolte sono altri nostri punti di forza. Il contesto, la nostra posizione geografica e le sfide che ci poniamo ci rendono attrattivi per figure importanti nello sport. Oggi siamo felici di essere attrattivi per personaggi del mondo dello sport come Henry e Fabregas - le sue dichiarazioni -. Totti? È stata probabilmente più una trovata giornalistica che altro. Tuttavia, tutto questo interesse dimostra quanto sia solido e ambizioso il nostro progetto. Ci piace che si parli di noi, ma il nostro obiettivo è crescere, stabilizzarci in Serie A e guardare al futuro con fiducia. Poi vedremo…"