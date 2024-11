Catanzaro, D'Alessandro: "La Roma è casa. L'esonero di De Rossi? Scelta sbagliata, ma Ranieri rimetterà le cose al posto giusto"

GIANLUCADIMARZIO.COM - Marco D'Alessandro, ex calciatore della Roma e ora in forza al Catanzaro, ha rilasciato un'intervista al portale e tra i vari temi trattati è tornato a parlare della sua avventura nel club capitolino. Ecco le sue parole: "Tutto inizia nella squadra del mio quartiere, prima della chiamata della Lazio. Ho vissuto il passaggio da Cragnotti a Lotito, un momento dopo mi sono ritrovato alla Roma, che per me significa casa".

L'esordio con la maglia della Roma?

"Un ricordo indimenticabile, la Roma veniva da un periodo difficile e Spalletti mi parlò a fine allenamento facendomi capire che avrei potuto avere qualche opportunità durante la gara. La partita andò male a livello di risultato, ma io ero l'unica persona contenta all'interno dello spogliatoio. Avevo appena fatto l'esordio in Serie A con la mia squadra del cuore".

I ricordi più belli?

"Ho a cuore la rete messa a segno contro la Roma, perché è la squadra che tifo e le emozioni sono sempre forti. E poi quello con l'Inter, mi spiace per Spalletti (ride, ndr) mi ha fatto esordire in Serie A e poi gli ho fatto goal da avversario".

Ranieri sì o Ranieri no?

"Sono tanto dispiaciuto per De Rossi perché per me è stata una scelta sbagliata mandarlo via, ma sono sicuro che Ranieri rimetterà le cose al posto giusto".

