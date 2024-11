Capello: "Ranieri sa dove mettere le mani. Finalmente una scelta giusta"

LAPRESSE - Fabio Capello promuove Claudio Ranieri come nuovo tecnico della Roma. “È un romano che conosce l’ambiente, sa dove mettere le mani, è intelligente. Finalmente una scelta giusta“, ha detto a LaPresse l’ex allenatore. Per il 78enne di Pieris l’età non conta: “Quelli bravi possono fare tutto sempre, se sono stati bravi vuol dire che hanno avuto l’intelligenza e un modo di lavorare che li ha portati al successo”, ha aggiunto l’ex ct, campione d’Italia sulla panchina giallorossa, secondo il quale i 73 anni di Ranieri non influiranno sulle metodologie di allenamento di Pellegrini e compagni. “Non è che avrà un preparatore atletico ottantenne, avrà qualcuno giovane, basta sapere scegliere. L’importante è avere uno staff ben preparato“, ha aggiunto Capello.