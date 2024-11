Cagliari, Augello: "Grandissimo rispetto per Ranieri, non poteva dire di no a casa sua"

SKY SPORT - "A Ranieri non devo dire niente, ho un grandissimo rispetto per il mister e sono contentissimo per lui. Spero possa fare benissimo alla Roma, si merita il meglio, è un grande": queste le parole di Tommaso Augello, difensore del Cagliari, su Claudio Ranieri ai microfoni dell'emittente televisiva. "Aveva detto che avrebbe smesso di allenare nei club e che avrebbe preso in considerazione la proposta di una nazionale, ma nelle sue parole c’era una piccola esclusione per la Roma. Questa notizia non ci ha toccato, non poteva dire di no a casa sua, siamo contenti per lui e non ci siamo rimasti male", aggiunge.

Augello parla anche del suo Cagliari: "Veniamo da due buone partite, in casa della Lazio e con il Milan, ma nelle ultime quattro partite abbiamo fatto solo un punto e siamo in una situazione critica. Dobbiamo cercare di riproporre le ultime prestazioni e di fare bottino pieno nelle prossime gare, che sono più abbordabili. Sono contento di come sta andando la stagione a livello personale, il mister mi dà tanta fiducia e grazie a lui ho più consapevolezza nei miei mezzi".