As Roma e Caritas avviano il progetto “Food for the Community”. Vitali: «Gesto doveroso»

Grazie alla collaborazione con la Caritas diocesana di Roma, che si incaricherà di individuare i beneficiari a cui destinare il cibo in eccedenza derivante dai servizi di catering dello Stadio Olimpico, il Club – tramite il progetto “Food for the Community” – potrà proseguire nell’iniziativa che ha consentito fino ad oggi di raccogliere ben 5 tonnellate di alimenti da donare a organizzazioni di assistenza, parrocchie e case-famiglia di Roma.

AS Roma e Caritas, che collaborano già da diverso tempo in iniziative a favore della Community, hanno inaugurato la partnership prima del calcio d’inizio di Roma-Torino alla presenza del General Counsel del Club, Lorenzo Vitali, del Direttore della Caritas diocesana di Roma, Giustino Trincia, e di una rappresentanza del personale di Relais Le Jardin, fornitore catering dello Stadio Olimpico.

“Il recupero delle nostre eccedenze alimentari è un gesto doveroso, che è entrato da tempo a far parte delle nostre consuete attività organizzative del match-day”, sono le parole del General Counsel dell’AS Roma, Lorenzo Vitali. “Quest’iniziativa rappresenta non solo un gesto di solidarietà, ma un impegno costante per una comunità più equa e sostenibile, obiettivo che la nostra proprietà persegue con convinzione e che siamo lieti di condividere con un partner di grande serietà e affidabilità come Caritas”.

“Aderiamo con piacere al progetto ‘Food for the Community’, che consolida ulteriormente la collaborazione con l’AS Roma e l’impegno nel contrastare la povertà alimentare, trasformando lo spreco in risorsa a sostegno dei più fragili”, ha dichiarato il Direttore di Caritas Roma, Giustino Trincia. “Ogni anno nelle nostre mense vengono distribuiti circa 320mila pasti a oltre diecimila persone. ‘Food for the Community’ è un segno importante di attenzione verso chi vive nel bisogno e che, a ridosso del Giubileo 2025, speriamo possa contribuire a diffondere tra i tifosi e i cittadini di Roma il valore della solidarietà”.

